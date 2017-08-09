Легкоатлетка Клишина из-за инфекции в официальном отеле ЧМ-2017 сменила гостиницу

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ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, приехавшая в Лондон еще 1 августа, во вторник переехала в другой отель в связи со вспышкой инфекции в официальной гостинице ЧМ-2017. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2017 года Елена Орлова.
"Даша во вторник переехала в другой отель, - заметила она. - Все остальные продолжают жить на старом месте. Сейчас уже смысла нет куда-то ехать".
В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.
Во вторник Орлова сообщила журналистам, что, по ее информации, вспышка ротавирусной инфекции локализована. Особенность ротавируса заключается в том, что заболевший чувствует себя плохо не дольше суток, а в следующие 24 часа продолжает оставаться носителем инфекции.
Другая российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), прилетевшая в минувший вторник в Лондон, также сменила отель из-за опасения заболеть накануне старта.
9 августа начнется квалификация ЧМ в женских прыжках в длину, днем позднее начнет свое выступление и лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене.