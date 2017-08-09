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"Спартак" расторг контракт с хоккеистом Глазачевым

Спорт
9 августа, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По словам Константина Глазачева, он не знает, в связи с чем было принято такое решение

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Хоккеист "Спартака" Константин Глазачев (слева)

Хоккеист "Спартака" Константин Глазачев (слева)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги "Спартак" расторг контракт с нападающим команды Константином Глазачевым. Об этом игрок сообщил ТАСС.

Соглашение 32-летнего Глазачева с красно-белыми действовало до конца сезона-2017/18.

"Еду подписывать документы. Я не в курсе, в связи с чем принято решение о расторжении - догадывался, но не думал, что может так получиться", - сказал Глазачев.

"Спартак" занял четвертое место на прошедшем Кубке губернатора Нижегородской области.

"В Нижнем Новгороде я только два матча сыграл из пяти, с командой у меня отличные отношения. Может позже тренерский штаб мне все объяснит. Что касается будущего, то о расторжении контракта узнал только вчера вечером. Посмотрю, кто что предложит", - подчеркнул он.

В минувшем сезоне Глазачев набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач) в 40 матчах.

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