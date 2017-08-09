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Российский боксер Власов 7 сентября в Саратове проведет бой с канадцем Дэйли

Спорт
9 августа, 12:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Власов в настоящий момент занимает седьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе

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Максим Власов

Максим Власов

© Justin Edmonds/Getty Images

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Максим Власов 7 сентября в Саратове проведет поединок против канадца Дентона Дэйли. Об этом ТАСС сообщил промоутер россиянина Шамир Петросян.

"Максим 7 сентября в Саратове будет боксировать с пятым номером рейтинга WBA канадцем Дэйли", - сказал Петросян.

Власов в настоящий момент занимает седьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, Дэйли - пятую. Россиянин в последнем поединке 29 июня нокаутировал малавийца Муссу Аджибу. Всего в активе его 39 побед (22 нокаутом) и два поражения.

На счету Дэйли 17 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

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