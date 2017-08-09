Российский боксер Власов 7 сентября в Саратове проведет бой с канадцем Дэйли

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Максим Власов 7 сентября в Саратове проведет поединок против канадца Дентона Дэйли. Об этом ТАСС сообщил промоутер россиянина Шамир Петросян.

"Максим 7 сентября в Саратове будет боксировать с пятым номером рейтинга WBA канадцем Дэйли", - сказал Петросян.

Власов в настоящий момент занимает седьмую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе, Дэйли - пятую. Россиянин в последнем поединке 29 июня нокаутировал малавийца Муссу Аджибу. Всего в активе его 39 побед (22 нокаутом) и два поражения.

На счету Дэйли 17 побед (10 нокаутом) и одно поражение.