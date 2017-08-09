Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main Events

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский боксер Ариф Магомедов расторг контракт с американской промоутерской компанией Main Events, которая также представляет интересы Сергея Ковалева. Об этом ТАСС сообщил представитель Магомедова Шамир Петросян.
"Мы написали письмо в Main Events с отказом (от контракта). У Магомедова различные повреждения, в том числе, головы. Примерно полгода будет восстанавливаться, а потом начнем все с чистого листа", - сказал Петросян.
Магомедов в последнем поединке техническим нокаутом проиграл американцу Луису Ариасу. Всего на счету 25-летнего боксера 18 побед (11 нокаутом) и два поражения.