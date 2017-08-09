Компанию по обслуживанию футбольных полей создадут на Урале к ЧМ-2018

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ТАСС, 9 августа. Копания по обслуживанию футбольных полей будет создана в Свердловской области к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на департамент информационной политики региона.
"Наиболее важным вопросом эксплуатации тренировочных площадок является содержание поля с натуральным травяным газоном. Учитывая отсутствие необходимого опыта содержания травяных газонов у муниципальных учреждений, предлагается создать единую эксплуатационную компанию на базе ГАУ СО "Уральская футбольная академия". Данное учреждение в течение нескольких лет отвечает за эксплуатацию стадиона "СКБ-Банк Арена" и обладает необходим опытом и квалификацией. Для реализации данного мероприятия министерством спорта подготовлен проект постановления правительства Свердловской области о создании единой эксплуатационной компании", - передает пресс-служба слова вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею, подчеркнув, что специалисты компании должны будут не только качественно подготовить поля к чемпионату мира, но и обслуживать покрытие после проведения игр.
Ранее ТАСС сообщал, что рабочие приступили к засеву газона на "Екатеринбург-Арене", в городе засеяны уже все тренировочные поля.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре игры группового этапа.
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