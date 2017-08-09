Судья Турбин временно переведен на работу на матчах ФНЛ из-за ошибок в РФПЛ

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Евгений Турбин временно переведен на работу на матчах первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибок, допущенных им в игре "Динамо" - "Амкар". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Встреча четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Динамо" и пермским "Амкаром" прошла 5 августа в Химках и завершилась победой столичного клуба со счетом 3:0. По решению контрольно-квалификационной комиссии РФС, Турбин совершил две ошибки - не назначил пенальти в ворота бело-голубых и не удалил защитника пермяков Секу Конде в конце встречи.

"Подтверждены ошибки Турбина в матче "Динамо" - "Амкар", и он отправляется работать в первом дивизионе. Он и Кирилл Левников будут работать там временно. Если мы увидим, что качество их судейства соответствует уровню премьер-лиги, то мы их вернем, поэтому все зависит от них", - сказал Будогосский.

По его словам, временно судить матчи чемпионата России не будет и арбитр Алексей Николаев, совершивший ошибку в матче "Краснодар" - "Урал" (1:1). "Также подтверждена ошибка Николаева с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота "Урала". Соответственно, у него будет снижена нагрузка", - отметил глава департамента.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.