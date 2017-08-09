Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 года

ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты не примут участия в летней Универсиаде, которая пройдет во второй половине августа на Тайване. Об этом сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось, - сказал Сейранов. - Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта (FISU) на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных".

"Много было вопросов, ответов на которые так и не получили. Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", - отметил глава РССС.

Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе. Ранее глава FISU Олег Матыцин сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты смогут выступить на соревнованиях, если будут соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.