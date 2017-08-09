FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагом

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты на Универсиаде 2017 года в Тайбэе могли выступить только под нейтральным флагом, поскольку этот турнир входит в календарь соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В среду Российский студенческий спортивный союз принял решение не включать российских легкоатлетов в состав сборной на летние Всемирные студенческие игры, которые пройдут с 19 по 30 августа в столице Тайваня.

"Мы сделали все возможное, чтобы российская делегация выступила, но решение по участию спортсменов под нейтральным флагом принимают Министерство спорта, Российский студенческий спортивный союз и Всероссийская федерация легкой атлетики. К сожалению, в другом формате выступление российских атлетов невозможно, потому что Универсиада входит в календарь международной федерации", - сказал Матыцин.

"Мы делали запрос, пытались решить эту проблему, но российская делегация должна придерживаться тех решений, которые приняты IAAF на время приостановки членства национальной федерации. Для нас главное - интересы спортсменов, в данном случае они страдают, но со стороны FISU мы не можем предложить другого выхода, мы должны руководствоваться действующими нормами и соглашениями с IAAF", - добавил он.

Российские легкоатлеты на проходящем с 4 по 13 августа в Лондоне чемпионате мира вынуждены выступать под нейтральным флагом, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF приостановлено. При этом ассоциация Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) договорилась с IAAF, что на июльском Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии российские легкоатлеты в возрасте от 12 до 18 лет выступят под российским флагом.

"Участники Универсиады являются членами сборной России, находятся в списках национальной команды, их статус - иной. Универсиада внесена в регламент международной федерации и регламент предполагает, что надо соответствовать тем нормам, которые предъявляются к иностранным спортсменам", - пояснил Матыцин.