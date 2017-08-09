Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский студенческий спортивный союз (РССС) не смог договориться с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) об участии российских легкоатлетов в Универсиаде 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее глава РССС Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде.

"ВФЛА не принимает подобных решений, команду формирует Российский студенческий спортивный союз, - сказал Шляхтин. - В данной ситуации возник юридический казус с точки зрения выступления наших атлетов, как это было перед юношеским Олимпийским фестивалем, но тогда команду формировал Олимпийский комитет России. Я так понимаю, студенческий союз не договорился с IAAF, как это должно быть по регламенту. Но все вопросы по данной ситуации обсуждались еще три месяца назад, мы знали, что подобная коллизия может быть".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов.

Летняя Универсиада 2017 года пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.