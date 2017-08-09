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Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017

Спорт
9 августа, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По словам главы ВФЛА, в данной ситуации возник юридический казус с точки зрения выступления российских атлетов на турнире

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский студенческий спортивный союз (РССС) не смог договориться с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) об участии российских легкоатлетов в Универсиаде 2017 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Ранее глава РССС Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде.

"ВФЛА не принимает подобных решений, команду формирует Российский студенческий спортивный союз, - сказал Шляхтин. - В данной ситуации возник юридический казус с точки зрения выступления наших атлетов, как это было перед юношеским Олимпийским фестивалем, но тогда команду формировал Олимпийский комитет России. Я так понимаю, студенческий союз не договорился с IAAF, как это должно быть по регламенту. Но все вопросы по данной ситуации обсуждались еще три месяца назад, мы знали, что подобная коллизия может быть".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов.

Летняя Универсиада 2017 года пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.

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