Козловский: Хикки не сможет вернуться на пост главы Европейских олимпийских комитетов

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МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ирландец Патрик Хикки не сможет вернуться на пост президента Европейских олимпийских комитетов (EOK), несмотря на оправдательный вердикт в деле о махинациях с билетами на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил член исполкома ЕОК Александр Козловский.
Независимое расследование в отношении Хикки, который также возглавлял Национальный олимпийский комитет Ирландии, не выявило нарушений закона с его стороны.
"Он оправдан в Ирландии, в чем я и не сомневался. На январском заседании исполкома было сказано, что он сам подал в отставку и вернуться в президенты он сможет только через процедуру выборов. Однако Патрик перестал быть президентом Ирландского олимпийского комитета, так что в Европейских олимпийских комитетах его карьера, думаю, закончена", - сказал Козловский.
Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.
Собеседник агентства считает, что Хикки сохраняет возможность восстановить свое членство в Международном олимпийском комитете (МОК), однако для этого его невиновность должны подтвердить и бразильские правоохранительные органы.
Исполняющим обязанности президента ЕОК является словенец Янез Кочиянчич, он уже заявил о намерении участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в конце ноября в Загребе.