Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017

ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионки мира 2015 года в упражнениях на отдельных снарядах Дарья Спиридонова и Мария Пасека, завоевавшие также серебряные награды Олимпиады-2016 в командном турнире, вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике на летнюю Универсиаду, которая пройдет во второй половине августа в Тайбэе. Об этом сообщила ТАСС по телефону старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"В заявку сборной России по спортивной гимнастике попали медалисты последней Олимпиады Дарья Спиридонова и Мария Пасека. Также на Универсиаду поедут Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев", - сказала Родионенко.

"Если кому-то из этих спортсменов удастся показать на соревнованиях сложные и конкурентоспособные на самом высоком мировом уровне программы, то те будут претендовать на участие в осеннем чемпионате мира, который пройдет в Канаде", - подытожила собеседница агентства.

Летняя Универсиада-2017 пройдет с 19 по 30 августа.