"Ахмат" подписал контракт с бразильским футболистом Исмаэлом

ТАСС, 9 августа. Бразильский футболист шведского "Кальмара" Исмаэл перешел в российский "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.

Подробности сделки не уточняются. Портал Transfermarkt.de оценивает Исмаэла в €700 тысяч.

"В "Кальмаре" было прекрасное время, у меня останется много воспоминаний как от игры в футбол, так и от жизни вне поля. Но теперь пришло время для следующего шага в моей карьере", - сообщил 22-летний полузащитник.

Исмаэл всю профессиональную карьеру провел в "Кальмаре", проведя за команду 115 матчей в различных турнирах, забив шесть голов и сделав 13 результативных передач.