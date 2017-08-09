"Ахмат" подписал контракт с бразильским футболистом Исмаэлом

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ТАСС, 9 августа. Бразильский футболист шведского "Кальмара" Исмаэл перешел в российский "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба шведского клуба.
Подробности сделки не уточняются. Портал Transfermarkt.de оценивает Исмаэла в €700 тысяч.
"В "Кальмаре" было прекрасное время, у меня останется много воспоминаний как от игры в футбол, так и от жизни вне поля. Но теперь пришло время для следующего шага в моей карьере", - сообщил 22-летний полузащитник.
Исмаэл всю профессиональную карьеру провел в "Кальмаре", проведя за команду 115 матчей в различных турнирах, забив шесть голов и сделав 13 результативных передач.