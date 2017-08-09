Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатным

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вход на матчи баскетбольной сборной России в рамках товарищеского турнира в Казани будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Турнир в Казани с участием четырех сборных, который пройдет с 11 по 13 августа, станет очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.

"Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в "Баскет-Холл" в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырех участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И, конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным", - сказал Кириленко.

Ранее сборная России приняла участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге - Кубке Кондрашина и Белова. Команда Сергея Базаревича одержала победу над командой Фингляндии (91:75) и уступила команде Израиля (71:79).