Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатным

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МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вход на матчи баскетбольной сборной России в рамках товарищеского турнира в Казани будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Турнир в Казани с участием четырех сборных, который пройдет с 11 по 13 августа, станет очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.
"Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в "Баскет-Холл" в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырех участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И, конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным", - сказал Кириленко.
Ранее сборная России приняла участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге - Кубке Кондрашина и Белова. Команда Сергея Базаревича одержала победу над командой Фингляндии (91:75) и уступила команде Израиля (71:79).