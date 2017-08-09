Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатным

Спорт
9 августа, 14:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В городе пройдет турнир с участием четырех сборных: России, Германии, Венгрии и Исландии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава РФБ Андрей Кириленко

Глава РФБ Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вход на матчи баскетбольной сборной России в рамках товарищеского турнира в Казани будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Турнир в Казани с участием четырех сборных, который пройдет с 11 по 13 августа, станет очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.

"Мы хотим пригласить всех друзей баскетбола в "Баскет-Холл" в Казани, где будет играть наша сборная. Каждый желающий должен использовать возможность посмотреть матчи международного турнира с участием четырех участников Евробаскета: России, Германии, Венгрии и Исландии. И, конечно, воочию увидеть игру нашей национальной команды. Вход на все матчи будет бесплатным", - сказал Кириленко.

Ранее сборная России приняла участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге - Кубке Кондрашина и Белова. Команда Сергея Базаревича одержала победу над командой Фингляндии (91:75) и уступила команде Израиля (71:79).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
3
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
4
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в Москве
5
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154
6
Турция примет меры, если РФ не снимет ограничения на поставки сельхозпродукции
7
Финансовый директор "Алросы" покидает компанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама