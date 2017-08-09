РССС: сборная РФ на Универсиаде будет бороться за победу даже в отсутствие легкоатлетов

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ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России будет бороться за победу в медальном зачете на Универсиаде 2017 года, несмотря на неучастие в соревнованиях российских легкоатлетов. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.
Ранее стало известно, что российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2017.
"14 августа у нас на Универсиаду улетят чартером 290 человек, 15 августа они будут в Тайбэе, - сказал Сейранов. - Всего в нашу делегацию входят 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Мы будем выступать во всех видах программы, кроме легкой атлетики, то есть будем представлены в 20 видах спорта. Показательной дисциплиной будет бильярдный спорт, там мы тоже не заявлены".
"Сборная России традиционно ставит перед собой на Универсиадах самые серьезные задачи. И сейчас мы надеемся, что, несмотря на отсутствие в легкоатлетических соревнованиях, где будет разыграно большое количество наград, все равно поборемся за первое место. Будем стремиться побеждать за счет тех ресурсов, которые имеем сейчас, как говорится, за себя и за того парня", - добавил собеседник агентства.
Летняя Универсиада пройдет с 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе.