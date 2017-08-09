КХЛ: Петерссон перешел из "Сочи" в "Авангард" в статусе неограниченно свободного агента

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Шведский нападающий Андре Петерссон перешел из "Сочи" в омский "Авангард", находясь в статусе неограниченно свободного агента, поскольку у сочинского клуба образовалась перед ним задолженность. В связи с этим компенсация за переход сочинскому клубу предусмотрена не была, сообщили ТАСС в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петерссон провел в составе "Сочи" последние три сезона и перешел в "Авангард" этим летом. Ранее генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев сообщил, что лига не объяснила, почему 26-летний швед перешел в "Авангард" без компенсации, находясь в статусе ограниченно свободного агента.
"Андре Петерссон 20 июня 2017 года обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о присвоении ему статуса "Неограниченно свободный агент" в связи с наличием задолженности по оплате труда со стороны ХК "Сочи". 10 июля 2017 года дисциплинарный комитет, с учетом всех обстоятельств дела, установив факт несвоевременной выплаты клубом индивидуальных бонусов, предусмотренных контрактом, принял решение о присвоении Андре Петерссону статуса "Неограниченно свободный агент" на основании пункта 3 статьи 33 правового регламента КХЛ", - говорится в сообщении.
"ХК "Сочи" был извещен о решении дисциплинарного комитета в порядке, предусмотренном дисциплинарным регламентом КХЛ. Соответственно, в момент заключения договора с "Авангардом" Андре Петерссон находился в статусе "Неограниченно свободный агент", - подчеркнули в пресс- службе.
Ограниченно свободным агентом является хоккеист в возрасте до 29 лет, которому клуб по окончании контракта в течение семи дней может сделать квалификационное предложение. Игрок может перейти в другой клуб, если тот повторит это предложение, при этом новый клуб выплачивает прежнему компенсацию.
Ранее сообщалось, что "Сочи" имел долги по зарплате перед игроками с ноября прошлого года. В начале апреля Воропаев сообщил ТАСС, что все долги были погашены.