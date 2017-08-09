ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августа

ТАСС, 9 августа. Представители Паралимпийского комитета России (ПКР) обсудят с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) выполнение критериев по восстановлению членства российской организации в конце августа в Бонне. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Достигнута договоренность о том, что результаты работы ПКР по выполнению критериев восстановления членства в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на встрече координационного комитета ПКР с рабочей группой МПК в Бонне (Германия) в конце августа 2017 года и на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби (ОАЭ)", - говорится в сообщении.

Международный паралимпийский комитет 7 августа 2016 года приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В конце ноября МПК выдвинул ПКР ряд требований, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в международной организации.

Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований. Позднее глава МПК Филип Крэйвен сообщил, что российские паралимпийцы пропустят Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае невыполнения к сентябрю критериев по восстановлению членства ПКР.