Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сундбю пропустит несколько недель из-за травмы

ТАСС, 9 августа. Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю получил травму подколенного сухожилия во время тренировки и пропустит несколько недель. Об этом сообщает норвежский портал Langrenn.

Сундбю упал на высокой скорости во время тренировки на лыжероллерах. Спортсмен не выступит на запланированных соревнованиях по гонкам на лыжероллерах в норвежских Хамаре и Трюсиле.

"Получить травму в такой важный период подготовки к сезону - это плохо. Но нужно проявить немного терпения. Надеюсь, скоро я вновь буду в порядке", - заявил Сундбю.

32-летний норвежский лыжник является двукратным чемпионом мира и двукратным победителем престижной многодневки "Тур де Ски". Трижды он становился обладателем Кубка мира по лыжным гонкам, в том числе и в двух последних сезонах. Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнется 24 ноября.