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Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

Спорт
9 августа, 17:35 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, августа. /ТАСС

В финальном матче россияне победили СКА из Санкт-Петербурга со счетом 4:3 по буллитам

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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила санкт-петербургский СКА в финальном матче предсезонного хоккейного турнира в Сочи.

В составе российской сборной отличились Егор Коршков (6-я минута), Максим Чудинов (37) и Артем Федоров (56). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Владимир Ткачев. За СКА шайбы забросили Александр Дергачев (11), Илья Ковальчук (12) и Виктор Тихонов (23).

Лучшим хоккеистом турнира был признан нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший пять шайб. Лучшим вратарем стал голкипер петербургского клуба Игорь Шестеркин, лучшим защитником - хоккеист российской сборной Максим Чудинов, а лучшим форвардом - Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга".

Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют "Металлург" и сборная Канады.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.

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