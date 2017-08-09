Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила санкт-петербургский СКА в финальном матче предсезонного хоккейного турнира в Сочи.
В составе российской сборной отличились Егор Коршков (6-я минута), Максим Чудинов (37) и Артем Федоров (56). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Владимир Ткачев. За СКА шайбы забросили Александр Дергачев (11), Илья Ковальчук (12) и Виктор Тихонов (23).
Лучшим хоккеистом турнира был признан нападающий СКА Александр Барабанов, забросивший пять шайб. Лучшим вратарем стал голкипер петербургского клуба Игорь Шестеркин, лучшим защитником - хоккеист российской сборной Максим Чудинов, а лучшим форвардом - Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга".
Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют "Металлург" и сборная Канады.
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.