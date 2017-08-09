СМИ: "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о контракте с Ибрагимовичем

ТАСС, 9 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, который провел в команде прошлый сезон, о подписании контракта. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Сейчас 35-летний швед является свободным агентом и восстанавливается после травмы в тренировочном комплексе "Манчестер Юнайтед". Ранее агент футболиста Мино Райола заявлял, что игрок имеет множество предложений из разных лиг и со стопроцентной вероятностью продолжит карьеру в Европе.

Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в активе шведского форварда 10 результативных передач.