FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация волейбола (FIVB) планирует организовать тестовые матчи по пляжному волейболу с участием смешанных команд (составленных из мужчин и женщин). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Фабио Азеведо.

Включение в соревновательную программу смешанных команд активно поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК).

"Мы думаем над микст форматом. Возможно, мы не будем использовать схему "два на два", скорее всего, матчи будут проходить в формате "четыре на четыре". Но нам еще необходимо определиться с размерами площадки, высотой сетки. Вскоре мы планируем провести тестовые матчи", - сказал Азеведо.

"Считаю, это будет способствовать развитию нашего спорта", - отметил он.

Смешанные соревнования проводятся в таких олимпийских видах спорта как биатлон, прыжки в воду, синхронное плавание, керлинг, бадминтон.

На Олимпиаде 2020 года в Токио в соревновательной программе впервые появится смешанная эстафета 4 по 400 м (легкая атлетика), смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, микст в настольному теннисе, смешанная эстафета в триатлоне.