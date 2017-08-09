Браташ: хоккеисты сборной России слишком много рисковали в первом периоде матча со СКА

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Игроки олимпийской сборной России по хоккею слишком много рисковали в первом периоде финального матча предсезонного турнира в Сочи против санкт- петербургского СКА. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Олег Браташ.

В среду сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА.

"Этот турнир по организации и составу участников может претендовать на звание лучшего соревнования межсезонья. Наша команда немного перегорела в первом периоде в плане желания, было много неоправданного риска в нападении, могли пропустить больше. А дальше выровняли игру, стали играть более правильно. Молодцы, что вытащили этот матч, хоккеисты этого хотели, просто эмоции в стартовом периоде немного захлестнули", - сказал Браташ.

"Михаил Григоренко был одним из лучших в команде. Положительно оцениваю его выступление. Исполнителей буллитов выбирали исходя из того, что видели на тренировке", - добавил специалист.

Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют магнитогорский "Металлург" и сборная Канады.

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.