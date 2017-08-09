Браташ: хоккеисты сборной России слишком много рисковали в первом периоде матча со СКА

Биоразнообразие в Атланте возродилось благодаря восстановлению заброшенных земельСоциальная ответственность 9 августа, 19:28
"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате РоссииСпорт 9 августа, 19:20
Активисты в Индии выступили против слияния агрохимических гигантовСоциальная ответственность 9 августа, 19:16
Подлодка "Краснодар" прибыла в Севастополь в распоряжение Черноморского флотаАрмия и ОПК 9 августа, 19:05
Производитель игрушек сократит выбросы углекислого газа на 10% к 2020 годуСоциальная ответственность 9 августа, 19:04
Ткачев: курьезная шайба Чудинова завела хоккеистов сборной России в матче со СКАСпорт 9 августа, 18:59
"Вертолеты России" испытают легкий многоцелевой Ка-226Т в ИранеАрмия и ОПК 9 августа, 18:57
Сибирская язва может уничтожить шимпанзе в Кот-д'ИвуареСоциальная ответственность 9 августа, 18:51
Витолиньш: ХК СКА еще есть над чем работать до начала сезонаСпорт 9 августа, 18:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Игроки олимпийской сборной России по хоккею слишком много рисковали в первом периоде финального матча предсезонного турнира в Сочи против санкт- петербургского СКА. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Олег Браташ.
В среду сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА.
"Этот турнир по организации и составу участников может претендовать на звание лучшего соревнования межсезонья. Наша команда немного перегорела в первом периоде в плане желания, было много неоправданного риска в нападении, могли пропустить больше. А дальше выровняли игру, стали играть более правильно. Молодцы, что вытащили этот матч, хоккеисты этого хотели, просто эмоции в стартовом периоде немного захлестнули", - сказал Браташ.
"Михаил Григоренко был одним из лучших в команде. Положительно оцениваю его выступление. Исполнителей буллитов выбирали исходя из того, что видели на тренировке", - добавил специалист.
Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют магнитогорский "Металлург" и сборная Канады.
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.