Витолиньш: ХК СКА еще есть над чем работать до начала сезона

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Витолиньш: ХК СКА еще есть над чем работать до начала сезонаСпорт 9 августа, 18:50
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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургскому СКА еще есть над чем работать до начала сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал тренер петербургской команды Харийс Витолиньш.
В среду олимпийская сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА в финале предсезонного турнира в Сочи.
"Игра была интересной для зрителей - овертайм, буллиты. Ошибки были, но у нас идет подготовка к чемпионату. Есть над чем работать. Связке Карпов - Гусев нужно еще время", - считает Витолиньш.
"Мы следили за всеми играми сборной, они показывали характер. Выделять никого не будем, но все ребята молодцы", - добавил специалист.
Вторую шайбу сборной России забросил Максим Чудинов. Гол получился курьезным, поскольку защитник совершал бросок со своей половины площадки.
"Качество льда было сегодня не очень хорошим, возможно, из-за погоды. Так бывает, шайба попала в ямку и изменила направление буквально на 90 градусов. Это, конечно, не является оправданием, но курьезы бывают", - сказал Витолиньш.