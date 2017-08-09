Витолиньш: ХК СКА еще есть над чем работать до начала сезона

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургскому СКА еще есть над чем работать до начала сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал тренер петербургской команды Харийс Витолиньш.

В среду олимпийская сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА в финале предсезонного турнира в Сочи.

"Игра была интересной для зрителей - овертайм, буллиты. Ошибки были, но у нас идет подготовка к чемпионату. Есть над чем работать. Связке Карпов - Гусев нужно еще время", - считает Витолиньш.

"Мы следили за всеми играми сборной, они показывали характер. Выделять никого не будем, но все ребята молодцы", - добавил специалист.

Вторую шайбу сборной России забросил Максим Чудинов. Гол получился курьезным, поскольку защитник совершал бросок со своей половины площадки.

"Качество льда было сегодня не очень хорошим, возможно, из-за погоды. Так бывает, шайба попала в ямку и изменила направление буквально на 90 градусов. Это, конечно, не является оправданием, но курьезы бывают", - сказал Витолиньш.