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Ткачев: курьезная шайба Чудинова завела хоккеистов сборной России в матче со СКА

Спорт
9 августа, 18:59 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, августа. /ТАСС

Форвард олимпийской сборной заявил, что команда пропускала голы из-за собственных ошибок

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Владимир Ткачев (слева)

Владимир Ткачев (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Заброшенная со своей половины площадки шайба Максима Чудинова завела хоккеистов олимпийской сборной России в матче со СКА. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Владимир Ткачев.

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В среду сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА в финальном матче предсезонного турнира в Сочи. Вторую шайбу сборной России при счете 1:3 забросил Максим Чудинов. Гол получился курьезным, поскольку защитник совершал бросок со своей половины площадки, когда команда играла в меньшинстве.

"До этой шайбы нам не везло, данный гол завел команду, поэтому с хорошим настроением отправились на второй перерыв. Готова ли такая олимпийская сборная ехать в Южную Корею? Сейчас сложно делать какие-то выводы, мы далеки от идеальной формы", - считает Ткачев.

"Было неважное начало - забили первый гол и расслабились. Шайбы пропустили из-за собственных ошибок. Хорошо, что сумели собраться и отыграться. Матч действительно был очень важным", - сказал форвард.

Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют магнитогорский "Металлург" и сборная Канады.

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