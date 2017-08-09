Ткачев: курьезная шайба Чудинова завела хоккеистов сборной России в матче со СКА

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Заброшенная со своей половины площадки шайба Максима Чудинова завела хоккеистов олимпийской сборной России в матче со СКА. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Владимир Ткачев.

В среду сборная России со счетом 4:3 по буллитам победила СКА в финальном матче предсезонного турнира в Сочи. Вторую шайбу сборной России при счете 1:3 забросил Максим Чудинов. Гол получился курьезным, поскольку защитник совершал бросок со своей половины площадки, когда команда играла в меньшинстве.

"До этой шайбы нам не везло, данный гол завел команду, поэтому с хорошим настроением отправились на второй перерыв. Готова ли такая олимпийская сборная ехать в Южную Корею? Сейчас сложно делать какие-то выводы, мы далеки от идеальной формы", - считает Ткачев.

"Было неважное начало - забили первый гол и расслабились. Шайбы пропустили из-за собственных ошибок. Хорошо, что сумели собраться и отыграться. Матч действительно был очень важным", - сказал форвард.

Турнир в Сочи завершится позднее в среду матчем за третье место, в котором сыграют магнитогорский "Металлург" и сборная Канады.