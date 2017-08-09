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Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Мемориала Ивана Глинки

Спорт
9 августа, 19:25 UTC+3 ТАСС

В заключительном матче группового турнира россияне победили команду Финляндии со счетом 3:1

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ТАСС, 9 августа. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу со счетом 3:1 над сборной Финляндии в матче группового раунда Мемориала Ивана Глинки и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Чехии и Словакии.

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© Артем Коротаев/ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Ротенберг (10-я минута), Дмитрий Завгородний (16) и Матвей Гуськов (44). У проигравших отличился Микко Кокконен (25).

Ранее сборная России по буллитам обыграла канадцев (4:3) и разгромила словаков (9:3). Россияне с девятью очками вышли в полуфинал с первого места в группе B.

В полуфинале российские хоккеисты сыграют с командой, которая займет второе место в группе А. Соперник россиян определится в матче сборных Чехии и США.

Мемориал Ивана Глинки - ежегодный турнир среди юношеских сборных, который проводится с 1991 года. Сборная России дважды побеждала на турнире (1993, 1995). Мемориал Ивана Глинки завершится 12 августа.

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