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"Газпром-Медиа" опроверг информацию о назначении нового гендиректора "ГПМ Матч"

Спорт
9 августа, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что Рубен Оганесов сменит на этой должности Дмитрия Гранова

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На съемке программы на "Матч ТВ"

На съемке программы на "Матч ТВ"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация о том, что руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья Рубен Оганесов станет новым генеральным директором субхолдинга "ГПМ Матч", не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа".

Ранее о том, что Оганесов займет должность гендиректора "ГПМ Матч", сообщил портал "Чемпионат.com".

"Информация о якобы назначении нового генерального директора является некорректной и не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе "Газпром-Медиа".

Сейчас гендиректором "ГПМ Матч", куда, в частности, входит телеканал "Матч ТВ", является Дмитрий Гранов.

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