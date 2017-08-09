"Газпром-Медиа" опроверг информацию о назначении нового гендиректора "ГПМ Матч"

На съемке программы на "Матч ТВ" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информация о том, что руководитель Главного управления по информационной политике Подмосковья Рубен Оганесов станет новым генеральным директором субхолдинга "ГПМ Матч", не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа".

Ранее о том, что Оганесов займет должность гендиректора "ГПМ Матч", сообщил портал "Чемпионат.com".

"Информация о якобы назначении нового генерального директора является некорректной и не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе "Газпром-Медиа".

Сейчас гендиректором "ГПМ Матч", куда, в частности, входит телеканал "Матч ТВ", является Дмитрий Гранов.