Сборная Канады заняла третье место на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 3:1 одержала победу над магнитогорским "Металлургом" в матче за третье место на предсезонном хоккейном турнире в Сочи.

В составе победителей дублем отметился Мэйсон Реймонд (12-я и 45-я минуты), еще одну шайбу забросил Джастин Азеведо (60). У проигравших отличился Сергей Терещенко (27).

Победу на турнире в Сочи одержала олимпийская сборная России, победив в финале санкт-петербургский СКА - 4:3 по буллитам. Пекинский "Куньлунь" в матче за пятое место обыграл "Сочи" (3:2).

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.