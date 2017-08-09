Каррера: "Спартак" не делит футболистов на основных и неосновных

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В московском "Спартаке" нет разделения на футболистов основного и неосновного составов, каждый должен заслужить место на поле. Об этом сказал на пресс-конференции после матча с "Арсеналом" главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Встреча пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и "Арсеналом", прошедшая в Москве, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). По сравнению с матчем 4-го тура с "Зенитом" (1:5) Каррера произвел восемь изменений в стартовом составе.

"Все зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе на неделе, я стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дает мне больше стабильности", - прокомментировал изменения Каррера.

"Все должны заслужить место в составе, как Фернандо и все остальные. Для меня нет игроков основного состава, есть игроки "Спартака", у каждого есть возможность сыграть, - подчеркнул специалист. - Я тренер "Спартака", мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой - нет, но я делаю это ради "Спартака".

В целом тренер остался доволен качеством игры. "Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле. Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен", - сказал специалист.

"Не смотрю на результативность"

Каррера поделился впечатлениями от игры нападающего Зе Луиша, который отличился впервые с октября прошлого года, и полузащитника Марио Пашалича, впервые вышедшего в стартовом составе команды. "Нападающие они такие: бывает семь-восемь моментов, но они не забивают. Порой бывает выручает вратарь, а иногда бывает форварду достаточно одного касания, но я не отталкиваюсь от результативности. Если футболист хочет улучшаться, он это делает, все зависит от игрока", - прокомментировал игру форварда итальянец.

"Считаю, что он (Пашалич) провел хорошую игру, как и Георгий Джикия, Джано Ананидзе и другие. Когда каждый футболист борется ради победы, у нас намного больше шансов победить", - также сказал он.

В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".