У футболиста "Спартака" Тимофеева подозрение на повреждение связки колена

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. У полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Артема Тимофеева подозрение на повреждение передней связки левого колена. Об этом журналистам сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Тимофеев получил травму в матче пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и тульским "Арсеналом", который завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Вышедший в стартовом составе полузащитник был заменен на 31-й минуте и покинул поле на носилках.

"У него подозрение на повреждение передней связки левого коленного сустава. Завтра будет МРТ, после которой будет поставлен окончательный диагноз", - сказал Вартапетов.

В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА.