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У футболиста "Спартака" Тимофеева подозрение на повреждение связки колена

Спорт
9 августа, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Игрок получил травму в матче пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и тульским "Арсеналом"

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Артем Тимофеев

Артем Тимофеев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. У полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Артема Тимофеева подозрение на повреждение передней связки левого колена. Об этом журналистам сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Тимофеев получил травму в матче пятого тура чемпионата страны между "Спартаком" и тульским "Арсеналом", который завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Вышедший в стартовом составе полузащитник был заменен на 31-й минуте и покинул поле на носилках.

"У него подозрение на повреждение передней связки левого коленного сустава. Завтра будет МРТ, после которой будет поставлен окончательный диагноз", - сказал Вартапетов.

В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА.

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