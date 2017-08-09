Дежарден: хоккеистам сборной Канады повезло в победном матче с "Металлургом"

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Сборной Канады по хоккею повезло, что она победила магнитогорский "Металлург" в матче за третье место на предсезонном турнире в Сочи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской команды Уилли Дежарден.
В среду канадцы со счетом 3:1 обыграли "Металлург".
"Игра была тяжелой, сегодня ребята выкладывались в каждой смене, считаю, что нам повезло. Я думаю, что несколько игроков из этой сборной однозначно попадут на Олимпиаду. Но мне понравилось, как вся команда играла на этом турнире", - сказал Дежарден.
Победу на турнире в Сочи одержала олимпийская сборная России, победив в финале санкт-петербургский СКА - 4:3 по буллитам. Пекинский "Куньлунь" в матче за пятое место обыграл "Сочи" (3:2).
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.