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Дежарден: хоккеистам сборной Канады повезло в победном матче с "Металлургом"

Спорт
9 августа, 22:37 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, августа. /ТАСС

Канадцы победили магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1 в матче за третье место на предсезонном турнире в Сочи

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Уилли Дежарден

Уилли Дежарден

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Сборной Канады по хоккею повезло, что она победила магнитогорский "Металлург" в матче за третье место на предсезонном турнире в Сочи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской команды Уилли Дежарден.

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В среду канадцы со счетом 3:1 обыграли "Металлург".

"Игра была тяжелой, сегодня ребята выкладывались в каждой смене, считаю, что нам повезло. Я думаю, что несколько игроков из этой сборной однозначно попадут на Олимпиаду. Но мне понравилось, как вся команда играла на этом турнире", - сказал Дежарден.

Победу на турнире в Сочи одержала олимпийская сборная России, победив в финале санкт-петербургский СКА - 4:3 по буллитам. Пекинский "Куньлунь" в матче за пятое место обыграл "Сочи" (3:2).

В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.

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