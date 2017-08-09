Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATP

Спорт
9 августа, 22:46 UTC+3 ТАСС

Ранее 30-летний британец из-за травмы бедра снялся с турнира в Монреале

Поделиться
Материал из 1 страницы
Энди Маррей

Энди Маррей

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 9 августа. Первая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Смотрите также
Энди Маррей

Первая "ракетка" мира Маррей снялся с турнира ATP в Монреале из-за травмы

Ранее 30-летний британец из-за этой же травмы снялся с турнира в Монреале, который проходит в Канаде с 6 по 13 августа. Маррей дважды побеждал на соревнованиях в Цинциннати в 2008 и 2011 годах.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати, так как продолжаю свое восстановление после травмы. Я всегда с удовольствием играл на этом турнире и с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Я продолжаю упорно тренироваться с целью выступить на Открытом чемпионате США", - заявил Маррей.

На турнире в США, который пройдет с 14 по 20 августа, британца заменит россиянин Даниил Медведев.

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТП, может сместить Маррея с первой позиции еще до начала турнира в Цинциннати. В случае, если испанец дойдет до полуфинала на соревнованиях в Монреале, то 14 августа он возглавит рейтинг ATP.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Белый дом пояснил, что жесткое заявление Трампа посылает недвусмысленный сигнал КНДР
4
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
5
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама