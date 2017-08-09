Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 9 августа. Первая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее 30-летний британец из-за этой же травмы снялся с турнира в Монреале, который проходит в Канаде с 6 по 13 августа. Маррей дважды побеждал на соревнованиях в Цинциннати в 2008 и 2011 годах.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати, так как продолжаю свое восстановление после травмы. Я всегда с удовольствием играл на этом турнире и с нетерпением жду возвращения сюда в следующем году. Я продолжаю упорно тренироваться с целью выступить на Открытом чемпионате США", - заявил Маррей.

На турнире в США, который пройдет с 14 по 20 августа, британца заменит россиянин Даниил Медведев.

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТП, может сместить Маррея с первой позиции еще до начала турнира в Цинциннати. В случае, если испанец дойдет до полуфинала на соревнованиях в Монреале, то 14 августа он возглавит рейтинг ATP.