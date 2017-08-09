"Рубин" подтвердил, что на матче РФПЛ с "Локомотивом" скончался болельщик

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Болельщик умер на матче пятого тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Игра состоялась в среду в Казани на стадионе "Казань-Арена" и завершилась со счетом 1:1. О смерти на стадионе пожилого мужчины ранее написало издание "Спорт Бизнес Online".

"Действительно, на матче скончался 60-летний мужчина. Причину смерти пока точно назвать нельзя", - сказали в пресс-службе "Рубина".