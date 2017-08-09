Воробьев: ХК "Металлург" провел лучший матч на турнире в Сочи против сборной Канады

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СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Матч за третье место против сборной Канады стал лучшим для магнитогорского "Металлурга" на предсезонном хоккейном турнире в Сочи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба Илья Воробьев.
В среду канадцы со счетом 3:1 обыграли команду из Магнитогорска.
"Для 9 августа был хороший темп, мне понравилась наша игра. Несмотря на поражение, это был наш лучший матч. Меня не устраивает результат, но я доволен тем, как наша команда выглядела. Мы будем смотреть и искать варианты с тройкой Косова", - сказал Воробьев.
Победу на турнире в Сочи одержала олимпийская сборная России, победив в финале санкт-петербургский СКА - 4:3 по буллитам. Пекинский "Куньлунь" в матче за пятое место обыграл "Сочи" (3:2).
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА.