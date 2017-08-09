Тульский привал: "Спартак" уверенно победил "Арсенал" за три дня до дерби с ЦСКА

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в рамках пятого тура чемпионата России по футболу уверенно обыграл тульский "Арсенал". Через три дня после разгрома от "Зенита" и за три дня до дерби с ЦСКА главный тренер красно- белых Массимо Каррера произвел масштабные изменения в составе, а нападающий Зе Луиш смог отличиться впервые за девять месяцев.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой "Спартака" со счетом 2:0, голами отметились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85). Красно-белые не смогли реализовать еще несколько голевых моментов, а туляки так и не создали ничего опасного у ворот соперника, что после игры признал главный тренер команды Миодраг Божович. "Спартак" был лучше и заслуженно выиграл, мы не создали остроту в атаке, надо эту игру оставить позади и смотреть вперед. Моя команда не смогла сыграть хорошо, не получался контроль мяча, передачи вперед были редки, больше играли назад и поперек, сопернику в таких ситуациях проще".

По сравнению с воскресным матчем с "Зенитом" (1:5) Каррера сделал сразу восемь изменений в стартовом составе. Лишь во второй раз после прихода в клуб в январе место в воротах занял Александр Селихов, впервые в "старте" вышел хорватский новичок Марио Пашалич, который отметился голевой передачей на Промеса, в первый раз на поле в этом сезоне появились полузащитник Джано Ананидзе и защитник Сердар Таски.

На вопрос, связаны ли изменения с разгромом от "Зенита" и предстоящим дерби с ЦСКА, Каррера ответил: "Все зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе на неделе, я стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дает больше стабильности". "Все должны заслужить место в составе, - подчеркнул итальянец. - Для меня нет игроков основного состава, есть игроки "Спартака", у каждого есть возможность сыграть. Я тренер "Спартака", мне платят, чтобы я принимал подобные решения, порой я угадываю, порой - нет, но я делаю это ради "Спартака".

Каррера нуждается в новичках

Неприятным моментом для спартаковцев стала травма российского полузащитника Артема Тимофеева - он вышел в стартовом составе и покинул поле на носилках на 31-й минуте. Каррера подтвердил, что травма серьезная, а руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Тимофеева подозрение на повреждение передней связки левого коленного сустава. Если подозрения подтвердятся, срок восстановления займет несколько месяцев.

Комментируя долгожданный гол Зе Луиша, который не отличался с октября прошлого года, Каррера отметил, что не обращает внимание на результативность. "Нападающим это свойственно: бывает семь-восемь моментов, но они не забивают. Порой бывает выручает вратарь, а иногда форварду достаточно одного касания, но я не отталкиваюсь от результативности. Если футболист хочет прогрессировать, он это делает, все зависит от игрока", - сказал Каррера.

Вновь, как и на пресс-конференции во вторник, Каррера затронул тему новичков. По словам итальянца, выбирая между защитником Эсекьелем Гараем и нападающим Луаном, которых СМИ связывают со "Спартаком", он выбрал бы первого, потому что неясна ситуация с Таски - он может уйти. "Если мне купят четверых-пятерых игроков, я буду рад", - отметил он.

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице, красно-белые набрали восемь очков. "Арсенал" занимает 13-е место с тремя очками. В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа примет екатеринбургский "Урал".