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Геркус: молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"

Спорт
9 августа, 23:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Президент московского клуба отметил голевой пас дебютанта Аршака Коряна

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Игровой момент матча "Рубин" - "Локомотив"

Игровой момент матча "Рубин" - "Локомотив"

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Выход молодых игроков футбольного клуба "Локомотив" помог команде переломить неудачно складывающуюся игру с "Рубином". Такое мнение ТАСС высказал президент железнодорожников Илья Геркус.

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"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином", прервав победную серию из четырех матчей в РФПЛ

В среду в матче пятого тура чемпионата России "Локомотив" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1. Первыми во встрече гол забили хозяева, железнодорожники смогли отыграться на первой добавленной минуте игры. Гол "Локомотива" забил защитник Соломон Кверквелия с передачи дебютировавшего на 68-й минуте игры нападающего Аршака Коряна.

"Усилия всей команды и выход молодых игроков помогли переломить неудачно складывающуюся для нас игру. Хотел бы отметить их самоотверженность и голевой пас проводящего свой дебютный матч Аршака Коряна", - сказал Геркус.

После пяти туров чемпионата России "Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице с 13 очками, уступая идущему на первом месте "Зениту" по разнице мячей.

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