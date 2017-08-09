Геркус: молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"

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МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Выход молодых игроков футбольного клуба "Локомотив" помог команде переломить неудачно складывающуюся игру с "Рубином". Такое мнение ТАСС высказал президент железнодорожников Илья Геркус.
В среду в матче пятого тура чемпионата России "Локомотив" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1. Первыми во встрече гол забили хозяева, железнодорожники смогли отыграться на первой добавленной минуте игры. Гол "Локомотива" забил защитник Соломон Кверквелия с передачи дебютировавшего на 68-й минуте игры нападающего Аршака Коряна.
"Усилия всей команды и выход молодых игроков помогли переломить неудачно складывающуюся для нас игру. Хотел бы отметить их самоотверженность и голевой пас проводящего свой дебютный матч Аршака Коряна", - сказал Геркус.
После пяти туров чемпионата России "Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице с 13 очками, уступая идущему на первом месте "Зениту" по разнице мячей.