Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Назаров не согласен с отстранением ВФЛА

Американка Фрэнсис завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в беге на 400 мСпорт 10 августа, 0:06
Норвежец Вархольм стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 9 августа, 23:51
Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Назаров не согласен с отстранением ВФЛАСпорт 9 августа, 23:48
Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядраСпорт 9 августа, 23:42
Геркус: молодые футболисты помогли "Локомотиву" переломить ход игры с "Рубином"Спорт 9 августа, 23:39
Тульский привал: "Спартак" уверенно победил "Арсенал" за три дня до дерби с ЦСКАСпорт 9 августа, 23:34
Метатель молота Литвинов объяснил свою неудачу на ЧМ плохой психологической готовностьюСпорт 9 августа, 23:11
Легкоатлетка Клишина рада, что выступает на чемпионате мира не в одиночествеСпорт 9 августа, 22:57
Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в миреОбщество 9 августа, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации легкой атлетики Таджикистана Дильшод Назаров на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отдал свой голос за то, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) возвратила свое членство в IAAF, но оказался в меньшинстве. В беседе с журналистами Назаров объяснил свой поступок тем, что не приемлет коллективной ответственности за допинговые нарушения.
Конгресс IAAF 3 августа поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21. Среди тех, кто голосовал против, оказался Таджикистан, который стал единственной страной из бывшего СССР, поддержавшей Россию.
"Я считаю, что вину за допинговые нарушения должны нести конкретные люди. Если человек виноват, его надо наказывать. У меня очень много друзей в России, которые ни в чем не виноваты, но страдают из-за других. Спортивная жизнь короткая, поэтому надо в вопросе наказаний подходить индивидуально", - считает Назаров.
"На мой взгляд, скоро все будет нормально. Сейчас многие уже приходят к тому, что наказывать надо только непосредственных виновников. Спортсмены должны иметь возможность выступать, пусть даже и под нейтральным флагом. А потом нужно возвращать свой", - заключил таджикский метатель молота, которому в среду удалось пробиться в финал чемпионата мира.