"Ахмат" и "Краснодар" сыграют за третье место в чемпионате России по футболу

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб "Ахмат" сыграет в четверг с "Краснодаром" в заключительном матче пятого тура чемпионата России. Каждая из команд в случае победы поднимется на третье место в турнирной таблице.

В субботу грозненский клуб потерпел первое поражение под руководством Олега Кононова, уступив в гостях "Уфе". "Ахмат", в трех стартовых матчах не пропустивший ни одного гола, провалил концовку матча - в течение шести минут в ворота Евгения Городова влетели три мяча. Неудача в столице Башкирии отбросила "Ахмат" из числа лидеров турнира в группу их преследователей, при этом команда Кононова в любом случае может записать старт чемпионата себе в актив.

Главный тренер "Ахмата" Кононов три года возглавлял "Краснодар", и именно при нем кубанский клуб пробился в еврокубки и впервые в истории вышел из группы Лиги Европы. "Краснодар", по задумке его владельца Сергея Галицкого, должен был играть в радующий зрителя атакующий футбол, однако Кононову в итоге не удалось при красивой игре добиться результата - команда так и не смогла побороться за чемпионский титул.

В сентябре прошлого года Кононов был уволен из "Краснодара", а на его место пришел Игорь Шалимов. Бывший полузащитник сборной России и один из сильнейших футболистов страны 90-х годов, хотя и входил в тренерский штаб Кононова, команду не покинул, как и многолетний помощник Кононова - Олег Фоменко. Под руководством Шалимова "Краснодар" вновь остался без медалей чемпионата, финишировав четвертым, зато сумел улучшить результат в Лиге Европы, добравшись до 1/8 финала.

Кононов впервые против "Краснодара"

Кононов проведет первый матч против бывшего клуба - 51-летний специалист ранее в других российских клубах не работал. "Краснодар" набрал на два очка меньше "Ахмата", которые потерял в предыдущей домашней встрече с "Уралом". Сравнять счет подопечные Шалимова сумели лишь в добавленное ко второму тайму время с пенальти, который реализовал Андреас Гранквист. В случае победы в Грозном "Краснодар" опередит соперника и расположится вслед за лидерами.

В 14 сыгранных матчах между "Тереком" (прежнее название "Ахмата") и "Краснодаром" кубанцы одержали восемь побед при пяти поражениях. В прошлом сезоне грозненцы победили на своем поле (2:1), зато в гостях потерпели самое крупное поражение в сезоне (0:4).

Матч пройдет на "Ахмат-Арене", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Пятый тур чемпионата России стартовал во вторник, когда "СКА-Хабаровск" победил "Анжи" (2:0), а "Амкар" сыграл вничью с "Уфой" (0:0). В среду "Урал" и "Терек" сыграли вничью (1:1), "Спартак" победил "Арсенал" (2:0), "Ростов" - "Динамо" (1:0), а "Тосно" уступил ЦСКА (1:2). "Рубин" и "Локомотив" завершили матч вничью - 1:1.

В чемпионате лидируют "Зенит" и "Локомотив" - по 13 очков. По девять очков набрали "Уфа" и ЦСКА, а также "Ахмат".