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Трое россиян вошли в десятку победителей сверхмарафона "Самопревосхождение" на 3100 миль

Спорт
10 августа, 1:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Самое продолжительное в мире сертифицированное состязание бегунов ежегодно проводится в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Трое россиян вошли в десятку лучших по итогам 21-го ежегодного сверхмарафона "Самопревосхождение", проводимого в Нью-Йорке в память об общественном деятеле - выходце из Индии Шри Чинмое.

Как сообщил в среду ТАСС представитель организаторов Сахишну Счисил, первое место - у жителя Санкт-Петербурга Николая Дюжего. Дистанцию в 3100 миль (4 989 километров) он преодолел за 46 дней 17 часов 38 минут и 22 секунды. "Свой лучший результат он показал в 2015 году, пробежав 3100 миль за 44 дня 6 часов 10 минут 42 секунды", - отметил он. Дюжий, по его словам, работает бригадиром на лесоперерабатывающем предприятии.

В активе 51-летнего жителя Санкт-Петербурга Андрея Андреева, впервые участвовавшего в забеге, - 2773 мили (4462,7 километра), а у 44-летнего Сергея Кузьмина из Нижнего Новгорода, также впервые участвовавшего в состязании, - 2700 миль (4345,2 километра).

Супермарафон "Самопревосхождение" - самое продолжительное в мире сертифицированное состязание бегунов. Впервые оно было проведено в 1997 году, временной лимит трассы составляет 52 дня. Участники забегов могут в течение дня пробегать по кольцевой трассе от 95 до 110 километров, то есть примерно две марафонские дистанции. В течение 52 дней они должны преодолеть 3100 миль.

Рекорд в этом соревновании принадлежит финну Пекке Аалто: в 2015 году он преодолел 3100 миль за 40 дней 9 часов 6 минут и 21 секунду.

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