Попавший под санкции США капитан сборной Мексики по футболу добровольно дал показания

МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/. Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес в среду явился в мексиканскую прокуратуру для дачи показаний. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны.

Ранее в тот же день Министерство финансов США ввело в отношении него санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом.

"Господин Рафаэль Маркес Альварес добровольно пришел в прокуратуру, чтобы дать показания, - отмечается в заявлении надзорного ведомства. - Идет расследование".

Санкции были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя. В Минфине США отметили, что футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые. Он также якобы представлял интересы картеля и его главаря.

Маркес был капитаном сборной Мексики по футболу на четырех чемпионатах мира, он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей. Защитник играл за такие клубы, как "Барселона", "Монако", "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе "Барселоны" он четыре раза становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов, с 2016 года Маркес играет за мексиканский "Атлас". Свою карьеру 38-летний спортсмен начал в 1992 году.