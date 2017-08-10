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"Куньлунь Ред Стар Юниор" может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге

Спорт
10 августа, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе команды, вопрос с домашней ареной будет решен на текущей неделе

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Болельщики "Куньлунь Ред Стар"

Болельщики "Куньлунь Ред Стар"

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Китайская команда "Куньлунь Ред Стар Юниор" рассматривает возможность проведения домашних матчей регулярного сезона чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Санкт-Петербурге или Риге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе команды.

"Куньлунь Ред Стар Юниор" входит в систему клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" и дебютирует в чемпионате МХЛ в предстоящем сезоне.

"Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам. Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве, - сообщили в пресс-службе. - Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт- Петербурге".

Вопрос с домашней ареной будет решен в течение нынешней недели. "В Риге есть арена, где играет ХК "Рига", и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт- Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых - "Юбилейный", - отметили в пресс-службе.

По словам пресс-службы команды, не исключено, что "Куньлунь Ред Стар Юниор" проведет матчи плей-офф МХЛ в столице Китая.

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