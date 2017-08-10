Белорусский тхэквондист Силла дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

ТАСС, 10 августа. Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом сообщает пресс-служба Национального антидопингового агентства Белоруссии.

23-летний Силла отстранен от участия во всех соревнованиях с 20 июля 2017 года по 6 апреля 2021 года. Результаты спортсмена с 13 июля по 11 августа 2016 года аннулированы.

Летом 2016 года допинг-проба тхэквондиста дала положительный результат на мельдоний. Из-за этого Силла пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Белорусская федерация тхэквондо провела собственное расследование и разрешила спортсмену выступать. 17 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение белорусской федерации.

"Апелляция, поданная 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное дисциплинарной комиссией Белорусской федерации тхэквондо 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршалла Силлы, удовлетворена, - говорится в решении CAS. - Арман-Маршалл Силла наказывается четырехлетним сроком дисквалификации начиная с даты вступления в силу арбитражного решения CAS".

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года.