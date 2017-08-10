"Югра" подписала контракт с американским хоккеистом Морином

Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топливаЭкономика и бизнес 10 августа, 10:40
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 12 тыс. гаСибирь 10 августа, 10:24
Суд отложил рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 10 августа, 10:22
Молодые ученые адаптируют крымские розы и ирисы к климату УралаНовости партнеров 10 августа, 10:22
В Калининграде планируется построить бассейн при поддержке федерального бюджетаСпорт 10 августа, 10:09
"Лаборатория Касперского" отзовет обращение в Еврокомиссию по делу с MicrosoftЭкономика и бизнес 10 августа, 10:01
Сбербанк снизил ставки по ипотекеЭкономика и бизнес 10 августа, 9:53
Луан сообщил, что еще не принял окончательного решения о переходе в "Спартак"Спорт 10 августа, 9:51
Суд над Никитой Белых начнется 22 августаПроисшествия 10 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" подписал контракт с американским нападающим Джереми Морином. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды.
Контракт 26-летнего американца с "Югрой" рассчитан на один сезон.
Морин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Чикаго" (2010-2014) и "Коламбус" (2014-2015). Всего в НХЛ на его счету 82 матча и 22 очка (10 шайб + 12 передач).
Минувший сезон Морин провел в клубах Американской хоккейной лиги "Сиракьюз Кранч" и "Тусон Роудранерз", сыграв в 63 матчах и набрав 30 очков (16+14). На чемпионате мире - 2015 вместе со сборной США он завоевал бронзовые медали.
"Югра" проведет первый матч нового сезона КХЛ дома против череповецкой "Северстали" 22 августа.