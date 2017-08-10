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"Югра" подписала контракт с американским хоккеистом Морином

Спорт
10 августа, 9:27 UTC+3 ТАСС

Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон

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Джереми Морин

Джереми Морин

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 10 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" подписал контракт с американским нападающим Джереми Морином. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды.

Контракт 26-летнего американца с "Югрой" рассчитан на один сезон.

Морин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Чикаго" (2010-2014) и "Коламбус" (2014-2015). Всего в НХЛ на его счету 82 матча и 22 очка (10 шайб + 12 передач).

Минувший сезон Морин провел в клубах Американской хоккейной лиги "Сиракьюз Кранч" и "Тусон Роудранерз", сыграв в 63 матчах и набрав 30 очков (16+14). На чемпионате мире - 2015 вместе со сборной США он завоевал бронзовые медали.

"Югра" проведет первый матч нового сезона КХЛ дома против череповецкой "Северстали" 22 августа.

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