Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калининграде планируется построить бассейн при поддержке федерального бюджета

Спорт
10 августа, 10:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Регион готовит документы для получения софинансирования для строительства объекта в рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Плавательный бассейн планируется построить в парке "Южный" в Калининграде при поддержке федерального бюджета. Об этом в интервью ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.

Регион готовит документы для получения софинансирования для строительства объекта в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"У нас есть замечательный проект бассейна - стандартный, пятидесятиметровый, - отметила Ищенко. - Получено положительное заключение экспертизы. Бассейн планируется построить в парке "Южный" в Калининграде. Для получения финансирования по этому объекту готовим документы для включения в ФЦП".

По словам пятикратной олимпийской чемпионки, появление нового бассейна будет способствовать развитию синхронного плавания в Калининградской области. "Я думаю, что пристальное внимание необходимо всем без исключения видам спорта, но я готова помогать развивать синхронное плавание в области и делиться опытом, давать мастер-классы, - подчеркнула Ищенко. - Такие планы есть. Для расширения школы синхронного плавания необходима инфраструктура с соответствующими параметрами, и как раз появление нового бассейна будет способствовать развитию этого направления".

31-летняя Ищенко объявила о завершении спортивной карьеры в апреле этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
4
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
5
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
6
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
7
СМИ: власти Турции временно приостановили судоходство в проливе Босфор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама