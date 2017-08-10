В Калининграде планируется построить бассейн при поддержке федерального бюджета

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МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Плавательный бассейн планируется построить в парке "Южный" в Калининграде при поддержке федерального бюджета. Об этом в интервью ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, врио заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.
Регион готовит документы для получения софинансирования для строительства объекта в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"У нас есть замечательный проект бассейна - стандартный, пятидесятиметровый, - отметила Ищенко. - Получено положительное заключение экспертизы. Бассейн планируется построить в парке "Южный" в Калининграде. Для получения финансирования по этому объекту готовим документы для включения в ФЦП".
По словам пятикратной олимпийской чемпионки, появление нового бассейна будет способствовать развитию синхронного плавания в Калининградской области. "Я думаю, что пристальное внимание необходимо всем без исключения видам спорта, но я готова помогать развивать синхронное плавание в области и делиться опытом, давать мастер-классы, - подчеркнула Ищенко. - Такие планы есть. Для расширения школы синхронного плавания необходима инфраструктура с соответствующими параметрами, и как раз появление нового бассейна будет способствовать развитию этого направления".
31-летняя Ищенко объявила о завершении спортивной карьеры в апреле этого года.