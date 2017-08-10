Суд отложил рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к ФК "Рубин" о споре по Канунникову

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КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Авиастроительный районный суд Казани отложил до 6 сентября рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к клубу Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) "Рубин" о споре по трудовому договору нападающего команды Максима Канунникова. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ранее спонсор клуба "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и Канунникову с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора. 2 августа Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта.
"Суд определил отложить разбирательство дела до 6 сентября", - сказал судья.
Представитель истца ходатайствовала о проведении закрытого судебного разбирательства, так как посчитала информацию, которая будет озвучена в ходе процесса, финансовой тайной. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Второй ответчик бывший финансовый директор "Рубина" Ильдус Махмутов просил отложить рассмотрение дела, обосновав это тем, что не успел ознакомиться с его материалами.
Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым "Рубину" запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы Канунникова, сумма отступных в контракте указана в размере €1 млн.
Канунников выступает за "Рубин" с 2014 года. На его счету 12 матчей за сборную России.