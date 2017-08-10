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Бывший футболист "Ливерпуля" Коло Туре стал тренером олимпийской сборной Кот-д'Ивуара

Спорт
10 августа, 10:51 UTC+3 ТАСС

Туре назначен помощником главного тренера команды Ибраима Камара

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ТАСС, 10 августа. Бывший защитник английских клубов "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" Коло Туре вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Кот-д'Ивуара по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Кот-д'Ивуара.

Туре назначен помощником главного тренера команды Ибраима Камара.

36-летний ивуариец имеет тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории В и в данный момент проходит обучение для получения категории А.

Последним клубом Туре в карьере футболиста был шотландский "Селтик". В прошлом сезоне игрок провел за клуб девять матчей. Туре дважды выигрывал английскую премьер- лигу, четыре раза - Кубок Англии и трижды - Суперкубок страны. В составе сборной Кот-д'Ивуара футболист в 2015 году выиграл Кубок африканских наций.

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