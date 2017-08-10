Болельщик "Рубина", скончавшийся во время матча, был судьей ВС Татарстана

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Болельщик, который умер на стадионе во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Локомотивом", был судьей Верховного суда Республики Татарстан. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

В среду в Казани во время матча между "Рубином" и "Локомотивом" болельщику казанского клуба стало плохо на трибуне и он скончался. Причину смерти не называли. В четверг на сайте суда была размещена новость о смерти судьи Вячеслава Грицкова.

"Да, это он (Грицков). Он был значимым человеком для республики", - пояснил собеседник агентства.

Грицков в этом году отметил 60-летний юбилей. Как отмечается в сообщении сайта, он имел большой профессиональный опыт работы, был помощником прокурора, следователем, прокурором района, адвокатом, с 2000 года в судебной системе, в 2008 году назначен судьей Верховного суда Республики Татарстан, был председателем судебного состава, возглавлял кассационную инстанцию по гражданским делам.