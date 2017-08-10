СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"

ТАСС, 10 августа. Аргентинский защитник футбольного клуба "Валенсия" Эсекьель Гарай может перейти в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает портал Elgoldigital.

По информации источника, руководство испанского клуба рассматривает возможность обмена 30-летнего игрока на полузащитника "Зенита" Хави Гарсию с доплатой со стороны петербуржцев в размере €23 млн.

Ранее испанская газета As сообщала, что московский "Спартак" согласовал с Гараем личный контракт с зарплатой €5 млн в год и готов заплатить "Валенсии" €20 млн за трансфер защитника.

Гарай выступал за "Зенит" в 2014-2016 годах. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола за сине-бело-голубых. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки - 2015.

Аргентинец перешел в "Валенсию" летом 2016 года, за испанскую команду игрок провел 28 матчей и забил три гола.