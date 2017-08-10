Глушаков: "Спартак" сможет реабилитироваться за поражение от "Зенита" во втором круге

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" сможет реабилитироваться за крупное поражение от санкт-петербургского "Зенита" только во втором круге чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

В среду "Спартак" на своем поле победил тульский "Арсенал" в матче пятого тура чемпионата страны со счетом 2:0. Туром ранее красно-белые в гостях уступили "Зениту" (1:5).

"Я бы не сказал, что победа над "Арсеналом" - это реабилитация за матч с "Зенитом", - сказал Глушаков. - На данный момент эти две команды было бы неправильно сравнивать, у них разные задачи и класс, все адекватные болельщики это понимают. Если вспомнить последний матч прошлого чемпионата, то у нас также был должок перед туляками. Реабилитироваться за матч с "Зенитом" мы сможем только во втором круге, когда встреча будет проходить на нашем стадионе, ничего невозможного в этом нет".

Капитан "Спартака" считает, что ротация состава в матче с "Арсеналом" не повлияла на взаимодействия игроков на поле. "В прошлом году у нас тоже была ротация состава, ребята, которые не так часто попадали в основной состав, выходили на поле и вносили свою лепту в итоговый успех. Не сказал бы, что из-за сильной ротации в матче с "Арсеналом" у нас было какое-то недопонимание, никаких проблем нам это не доставило. Каждый игрок в команде знает сильные стороны партнеров и тактическое задание", - отметил он.

"Как оценить игру Александра Селихова и Марио Пашалича? Думаю, что это не мое дело - оценивать игру партнеров по команде, у нас есть тренерский штаб, который сделает все выводы о том, кто как сыграл. Один сыграл "на ноль", второй отдал голевую переду - все хорошо, идем дальше", - подчеркнул Глушаков.

После пяти туров чемпионата России "Спартак" с восемью очками занимает в чемпионате России седьмое место.