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Муравьев: судейство Лапочкина в игре РФПЛ между "Ростовом" и "Динамо" было некомпетентным

Спорт
10 августа, 13:33 UTC+3 ТАСС

По словам гендиректора "Динамо", эпизод с назначением пенальти в ворота бело-голубых не выдерживает никакой критики

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Сергей Лапочкин

Сергей Лапочкин

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ТАСС, 10 августа. Судейство Сергея Лапочкина в матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Ростовом" и московским "Динамо" было некомпетентным. Такое мнение высказал генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, слова которого приводит пресс-служба московского клуба.

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"Ростов" победил московское "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Матч между "Ростовом" и "Динамо" прошел в среду в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче был забит Тимофеем Калачёвым с пенальти на 19-й минуте.

"Эпизод матча "Ростов" - "Динамо" с назначением пенальти в наши ворота не выдерживает никакой критики, - сказал Муравьев. - Атакующий игрок "Ростова" явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра".

"Прошло пять туров чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ. Таким образом судейский департамент Российского футбольного союза признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус. Я понимаю, что арбитры могут ошибаться, но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой", - добавил Муравьев.

В шестом туре чемпионата России "Динамо" в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи" 12 августа.

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