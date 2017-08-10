Будогосский: обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардаком

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МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский обратится к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой поручить комитету по этике рассмотреть высказывания генерального директора московского "Динамо" Евгения Муравьева о судействе. Об этом Будогосский сообщил ТАСС.
Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте бело-голубых, назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского "Спартака") о том, что "арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как "Динамо", то у нее с судейством могут быть проблемы".
"Что касается обвинений, думаю, попросим Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он обратился в комитет по этике. Надо заканчивать с этим бардаком. Да, безусловно, модно говорить об ошибках судей, но никто не имеет права говорить об ангажированности наших ребят", - прокомментировал ситуацию Будогосский.
Собеседник ТАСС отметил, что судейский корпус не контактирует и не будет контактировать с клубом и посоветовал бело-голубым обратиться в Российскую футбольную премьер-лигу: "Если футбольный клуб "Динамо" (Москва) считает, что судья в чем-то ошибся, он обязан обратиться в РФПЛ, а лига направит нам соответствующее письмо. Кто и что там пишет, нас абсолютно все равно. Здесь действует конвенция УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) по судейскому образованию, мы в нее вступили, по ней, мы никаким образом не контактируем и не будем контактировать с клубами, мы поддерживаем отношения с лигой. Если, например, Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РФПЛ) или кто-то из сотрудников лиги посчитают нужным обратиться к нам с письмом, мы, безусловно, рассмотрим эту ситуацию".
"Я сегодня тоже могу выпустить заявление по поводу "Динамо", в котором я тоже поставлю их в неловкую ситуацию: вот, мол, ваш главный тренер неправильно выставил состав. Как это будет смотреться? Вы же понимаете, что это неправильно", - добавил Будогосский.
Он сообщил, что эпизод будет рассмотрен Контрольно-квалификационной комиссией. "Если судья ошибся, он будет наказан, если нет - не будет. Все очень просто, все находится в правовом поле", - добавил он.