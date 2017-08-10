Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
Будогосский: обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардакомСпорт 10 августа, 13:37
Муравьев: судейство Лапочкина в игре РФПЛ между "Ростовом" и "Динамо" было некомпетентнымСпорт 10 августа, 13:33
Sky: ученые установили, что прием витамина В3 снижает риск развития врожденных пороковНаука 10 августа, 13:22
Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируетсяМеждународная панорама 10 августа, 13:00
Реконструкция норильского аэропорта Алыкель не повлияла на сроки доставки почтыЭкономика и бизнес 10 августа, 12:54
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 10 августа, 12:51
Глушаков: "Спартак" сможет реабилитироваться за поражение от "Зенита" во втором кругеСпорт 10 августа, 12:50
СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, рассчитанный на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Капризов продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение заключено на три года", - сказал источник.
Форвард, ранее выступавший за "Салават Юлаев", перешел в армейский клуб в начале мая. Прежнее соглашение 20-летнего хоккеиста с ЦСКА было рассчитано до завершения сезона-2017/18.
Нападающий был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесота" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне КХЛ Капризов провел 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи.
Капризов - серебряный (2016) и бронзовый (2017) призер молодежного чемпионата мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную.