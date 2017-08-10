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Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Спорт
10 августа, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Прежнее соглашение 20-летнего хоккеиста с ЦСКА было рассчитано до завершения сезона-2017/18

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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© EPA/Bjoern Larsson Rosvall/TT, архив

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, рассчитанный на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Капризов продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение заключено на три года", - сказал источник.

Форвард, ранее выступавший за "Салават Юлаев", перешел в армейский клуб в начале мая. Прежнее соглашение 20-летнего хоккеиста с ЦСКА было рассчитано до завершения сезона-2017/18.

Нападающий был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Миннесота" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне КХЛ Капризов провел 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи.

Капризов - серебряный (2016) и бронзовый (2017) призер молодежного чемпионата мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную.

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